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    Sivasspor'un iptal edilen golü tartışma çıkardı

    Sivasspor'un iptal edilen golü tartışma çıkardı

    Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında çok tartışılacak bir gol iptali yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 20:00
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    Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens ve Barış Alper Yılmaz attı.

    Maçın 50. dakikasında Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu anda yaşanan pozisyon ise gündem oldu.

    Sol kanattan Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde yaşanan karambolde Muslera'nın kurtardığı topu Ulvestad ağlara gönderdi.

    VAR incelemesiyle iptal etti

    Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, gol kararını verse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi. Uzun süren inceleminin ardından Erkan Özdamar, golü geçersiz kıldı.

    Kimse nedenini anlamadı

    İki takım futbolcuları da golün neden iptal olduğunu anlayamadı. Bu pozisyonun ardından başta spor medyası olmak üzere birçok kişi neden iptal edildiğini sordu.

    Sivasspor iptal gol

    Sivasspor un iptal edilen golü tartışma çıkardı #2

    (Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)


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