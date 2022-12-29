Sivasspor'un iptal edilen golü tartışma çıkardı

Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında çok tartışılacak bir gol iptali yaşandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens ve Barış Alper Yılmaz attı.

Maçın 50. dakikasında Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu anda yaşanan pozisyon ise gündem oldu.

Sol kanattan Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde yaşanan karambolde Muslera'nın kurtardığı topu Ulvestad ağlara gönderdi.

VAR incelemesiyle iptal etti

Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, gol kararını verse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi. Uzun süren inceleminin ardından Erkan Özdamar, golü geçersiz kıldı.

Kimse nedenini anlamadı

İki takım futbolcuları da golün neden iptal olduğunu anlayamadı. Bu pozisyonun ardından başta spor medyası olmak üzere birçok kişi neden iptal edildiğini sordu.

(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)