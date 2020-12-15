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    Sivasspor'un kazanamama serisi 7 maça çıktı

    Uzun süredir kazanamayan Sivasspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 10:25
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    Sivasspor'un kazanamama serisi 7 maça çıktı

    Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti.

    Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

    Ligde oynadığı son 3 maçta 2. beraberliğini alan Antalyaspor, puanını 14 yaptı ve 15. sırada yer aldı.

    SİVAS 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

    7 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 11 puanla 16. sırada yer buldu.

    Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

    Sivasspor un kazanamama serisi 7 maça çıktı #1

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