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- Sivasspor'un kazanamama serisi 7 maça çıktı
Sivasspor'un kazanamama serisi 7 maça çıktı
Uzun süredir kazanamayan Sivasspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 10:25
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Ligde oynadığı son 3 maçta 2. beraberliğini alan Antalyaspor, puanını 14 yaptı ve 15. sırada yer aldı.
SİVAS 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
7 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 11 puanla 16. sırada yer buldu.
Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.