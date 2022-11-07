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Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon

Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon

Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesinde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu. VAR'dan bir uyarı gelmemesinin ardından oyun devam etti.