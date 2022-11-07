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Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon
Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesinde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu. VAR'dan bir uyarı gelmemesinin ardından oyun devam etti.
- 07.11.2022 - 20:35
- Güncelleme : 07.11.2022 - 20:57
Sivasspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmada bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Sivasspor'un soldan Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.
Sivassporlu oyuncular itirazda bulundu
Sivassporlu oyuncular, ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu.
Hüseyin Göçek devam dedi
VAR kontrolünün ardından hakem Hüseyin Göçek'e pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmedi ve devam kararı verildi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)