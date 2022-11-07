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    Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesinde ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu. VAR'dan bir uyarı gelmemesinin ardından oyun devam etti.
    • 07.11.2022 - 20:35
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 20:57
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    Sivasspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmada bir pozisyonda penaltı bekledi.

    Karşılaşmanın 23. dakikasında Sivasspor'un soldan Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

    Sivassporlu oyuncular itirazda bulundu

    Sivassporlu oyuncular, ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu.

    Hüseyin Göçek devam dedi

    VAR kontrolünün ardından hakem Hüseyin Göçek'e pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmedi ve devam kararı verildi.

    Sivasspor un penaltı beklediği pozisyon #1

    Sivasspor un penaltı beklediği pozisyon #2

    Sivasspor un penaltı beklediği pozisyon #3

    Sivasspor un penaltı beklediği pozisyon #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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