Sivasspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu

Sivasspor Kulübü teknik direktörlük konusunda Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı. Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

HEDEF SÜPER LİG

Diğer yandan Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, burada yaptığı konuşmada Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.