Sivasspor’un yeni transferi Samuel Moutoussamy sağlık kontrolünden geçti Sivasspor’un yeni transferi Samuel Moutoussamy, sağlık sponsoru olan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Haber Merkezi

Sivasspor’un yeni transferi Samuel Moutoussamy'nin özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.

Samuel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.

SAĞLIK PROBLEMİ YOK

28 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.