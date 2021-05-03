Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Gaziantep'i deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Süper Lig'in 39. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sivas ekibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

GOL 29'DA GELDİ

29. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in uzaktan sert şutu ağlarla buluştu. 0-1

56. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fajr'ın şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Güray Vural'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kale dibinde dokunduğu top az farkla auta gitti.

74. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Enver Cenk Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Dicko'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Mirza Cihan'ın ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sektirdiği topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

YENİLMEZLİK SERİ 16 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 16 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Son 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 34 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 37 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 58 puanı bulunuyor.