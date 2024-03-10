Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

AA

Süper Lig'de son olarak 22. haftada deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, daha sonra çıktığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İlk galibiyet Beşiktaş'a karşı geldi

Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, ligin 28. haftasında ise deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Seri Alanyaspor karşısında son buldu

Ligin 29. haftasında dün sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)