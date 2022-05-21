Sivassspor, Kayserispor'u iki golle mağlup etti

Sivassspor, Kayserispor'u iki golle mağlup etti

Süper Lig'in 38. hafta mücadesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, mücadeleden 3 puanı 2-1'lik skorla almayı başardı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, 21. dakikada Jorge Felix ile öne geçerken, ilk yarıda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kayserispor, 56. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin 63. dakikada söyledi.





Kupada tekrar karşılaşacaklar

Bu sonucun ardından Sivasspor, sezonu 54 puanla bitirdi. Kayserispor, ligi 47 puanla tamamladı.

İki takım Türkiye Kupası'nda finalde 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.



