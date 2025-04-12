İHA

Süper Lig’in 31. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas’a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Taraftarlar, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

FENERBAHÇE, OTELE GEÇTİ

Meşalelerle karşılanan sarı-lacivertliler, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

FENERBAHÇE, SİVASSPOR'A KONUK OLACAK

Sivas 4 Eylül Stadı’nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor