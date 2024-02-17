Skoru son dakika golü belirledi! Antalyaspor ile İstanbulspor yenişemedi Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile yediği son dakika penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor, karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. 4 golün çıktığı maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor'un gollerini 14 ve 16. dakikalarda Adam Buksa attı. İstanbulspor'un golleri ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+9. dakikada penaltıdan Jackson'dan geldi. geldi.

İstanbulspor, maçı 10 kişi tamamladı

İstanbulspor'da maçın son dakikalarında sakatlanan Ali Yaşar, sedyeyle oyundan çıktı.

İstanbulspor, oyuncu değiştirme hakkını tamamladığı için Ali Yaşar'ın sakatlığı sonrası son dakikaları 10 kişi oynadı.

İki takım da zorlu maçlara çıkacak

Bu sonucun ardından Antalyaspor 35, İstanbulspor 12 puana yükseldi.

Antalyaspor ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.