Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı

İngiliz basını, Chuba Akpom'u transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Yunan ekibi PAOK ile anlaştığını yazdı.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdiği öne sürüldü.

SKY SPORTS: ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz basınından Sky Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski futbolcusu Chuba Akpom için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki 1,86'lık golcü için PAOK'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Yunanistan'da geride kalan sezon PAOK formasıyla 23 maçta 7 gol atan ve 2 asist yapan Chuba Akpom, şu sıralarda Borusssia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile birlikte tatil yapıyor.