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    Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı

    İngiliz basını, Chuba Akpom'u transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Yunan ekibi PAOK ile anlaştığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 11:22
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    Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı

    Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdiği öne sürüldü.

    SKY SPORTS: ANLAŞMA SAĞLANDI

    İngiliz basınından Sky Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski futbolcusu Chuba Akpom için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı #1

    2 MİLYON EURO ÖDENECEK

    Beşiktaş'ın 24 yaşındaki 1,86'lık golcü için PAOK'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

    Yunanistan'da geride kalan sezon PAOK formasıyla 23 maçta 7 gol atan ve 2 asist yapan Chuba Akpom, şu sıralarda Borusssia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile birlikte tatil yapıyor.

    Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı #2

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