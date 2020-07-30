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- Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı
Sky Sports: Beşiktaş, Akpom ile anlaştı
İngiliz basını, Chuba Akpom'u transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Yunan ekibi PAOK ile anlaştığını yazdı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 11:22
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdiği öne sürüldü.
SKY SPORTS: ANLAŞMA SAĞLANDI
İngiliz basınından Sky Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski futbolcusu Chuba Akpom için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
2 MİLYON EURO ÖDENECEK
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki 1,86'lık golcü için PAOK'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Yunanistan'da geride kalan sezon PAOK formasıyla 23 maçta 7 gol atan ve 2 asist yapan Chuba Akpom, şu sıralarda Borusssia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile birlikte tatil yapıyor.