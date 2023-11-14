Slaven Bilic'ten Türk kulüpleriyle ilgili sözler

2013-2015 yılları arasında 2 sezon boyunca Beşiktaş'ta görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, siyah-beyazlı takımdaki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu an Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'i çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda Süper Lig ile ilgili de konuştu.
"Türk insanları çok sevdim"
Coachesvoice sitesine röportaj veren Slaven Bilic, Türkiye'deki günlerine ve alışma sürecine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi. Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Türk insanları çok sevdim. Her şeylerini size veriyorlar, kalplerini size veriyorlar. İstanbul; tarihiyle, havasıyla mükemmel bir şehir. Beşiktaş da harika bir takım.
"Devlet gibiler"
Hırvat hoca 3 büyük kulüple ilgili, şu sözleri sarf etti:
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Devlet gibiler. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem.
"Liverpool'u penaltılarda elediğimiz o gece tarihi bir geceydi"
Bilic, Beşiktaş'ta geçirdiği yıllara dair ise, şu açıklamayı yaptı:
Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi. 2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı. Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik. Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik. Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında Tottenham'ı, gruptan çıktıktan sonra ise Liverpool'u yendik. Liverpool'u penaltılarda elediğimiz o gece tarihi bir geceydi. Tribünlerde 63 bin kişi vardı.
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