Euro
10.1873
-0.64%
Dolar
8.5985
-0.43%
Altın
499.87
-0.32%
Borsa
1.351
-0.48%
Bitcoin
285.653
-2.07%
EXEN Coin
26.24
-2.27%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Slavia Prag Başkanı Tvrdik: Galatasaray'la anlaşamadık

    Slavia Prag Başkanı Tvrdik, Galatasaray ile yaptıkları Stanciu görüşmeleri hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Slavia Prag Başkanı Tvrdik: Galatasaray'la anlaşamadık

    Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray ile yaptığı Nicolae Stanciu transfer görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

    "GALATASARAY İLE ANLAŞMA OLMADI"

    Tvrdik, "Oyuncularımız için teklif vermek her kulübün hakkıdır. Ancak, teklifi kabul etmemiz için hem Slavia hem de oyuncu için ilginç bir teklif olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı." dedi.

    Slavia Prag Başkanı Tvrdik: Galatasaray la anlaşamadık #1

    Slavia Prag Başkanı, "Stanciu'yu satın almak isteyen kulüpler, önce bizimle anlaşmak zorundadır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon euro olarak belirlerken, Cimbom rakamı aşağıya çekmeye çalışmıştı. Galatasaray'ın hedefi, transferi 4 milyon euro bitirmekti.

    Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

    Slavia Prag Başkanı Tvrdik: Galatasaray la anlaşamadık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir