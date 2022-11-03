Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarındaki son maçına çıkıyor. Temsilcimizin deplasmanda Slavia Prag ile oynayacağı maçın detayları belli oldu..

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor bugün G grubunda son maçına çıkacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor grubun liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sivasspor'un grubu lider tamamlaması için beraberlik dahi yetecek. Slavia Prag'ın gruptan çıkabilmesi için maçtan puan yada puanlar alması grubun 3. sırasında yer alan Cluj'un ise puan kaybetmesi gerekiyor.

Sivasspor ile Slavia Prag arasında Sivas'ta oynanan maç 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Futbolseverler Slavia Prag - Sivasspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı soruları yanıt arıyor.

İşte Sivasspor'un deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacağı maçın bilgileri..

Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak?

Slavia Prag - Sivasspor maçı bugün saat 20.45'te oynanacak. Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Slavia Prag - Sivasspor maçı EXXEN ve TV 8,5 kanallarından yayınlanacak.