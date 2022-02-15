- Haberler
- Futbol Haberleri
- Slavia Prag, teknik direktörsüz İstanbul'da
Slavia Prag, teknik direktörsüz İstanbul'da
Slavia Prag, sağlık problemleri nedeniyle teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve futbolcu Lukas Masopust'un kafilede yer almadığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 16:40
- Güncelleme : 15.02.2022 - 16:42
Perşembe akşamı temsilcimiz Fenerbahçe ile İstanbul'da UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçına çıkacak olan Slavia Prag, kafilesini açıkladı.
Prag Vaclac Havel Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.
KOMUTA YARDIMCI ANTRENÖRDE
Fenerbahçe ile oynanacak maçta Slavia Prag'ın teknik sorumluluk görevini yardımcı antrenör Zdenek Houstecky'nin üstleneceği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler ile Slavia Prag, perşembe akşamı 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.