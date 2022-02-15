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    Slavia Prag, teknik direktörsüz İstanbul'da

    Slavia Prag, sağlık problemleri nedeniyle teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve futbolcu Lukas Masopust'un kafilede yer almadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 16:42
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    Slavia Prag, teknik direktörsüz İstanbul'da

    Perşembe akşamı temsilcimiz Fenerbahçe ile İstanbul'da UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçına çıkacak olan Slavia Prag, kafilesini açıkladı.

    Prag Vaclac Havel Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı.

    Slavia Prag, teknik direktörsüz İstanbul da #1

    KOMUTA YARDIMCI ANTRENÖRDE

    Fenerbahçe ile oynanacak maçta Slavia Prag'ın teknik sorumluluk görevini yardımcı antrenör Zdenek Houstecky'nin üstleneceği kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler ile Slavia Prag, perşembe akşamı 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

    Slavia Prag, teknik direktörsüz İstanbul da #2


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