Slavko Vincic: Derbi gerilim filmi gibiydi

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Derbi maçı golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı.

Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

VINCIC, ŞAŞKINA DÖNDÜ

Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu belirtildi.

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi.

"GERİLİM FİLMİ GİBİYDİ"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım." dediği ifade edildi.