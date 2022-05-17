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    Slovak futbolcu Martin Skrtel, kariyerini noktalıyor

    Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de oynayan Slovak futbolcu Martin Skrtel, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.
    • 17.05.2022 - 22:44
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    Slovak futbolcu Martin Skrtel, kariyerini noktalıyor

    Kulübü Spartak Trnava'nın YouTube kanalına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki stoper, 21 Mayıs'ta Dunajska Streda ile oynayacakları lig maçında son kez sahaya çıkacağını belirtti.

    17 yıl sonra ülkesine döndü

    Trencin, Zenit, Liverpool, Fenerbahçe, Atalanta ve Medipol Başakşehir'de forma giyen Martin Skrtel, Ağustos 2021'de Spartak Trnava'ya imza atarak 17 yıl sonra ülkesine dönmüştü.

    Slovak futbolcu Martin Skrtel, kariyerini noktalıyor #1

    4 kez en iyi Slovak futbolcu seçildi

    Rusya ve Türkiye'de birer lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 4 kez yılın en iyi Slovak futbolcusu seçilmişti.

    Skrtel, 2019'da son verdiği Slovakya Milli Takımı kariyerinde ise 104 maça çıkıp, 6 gol atmıştı.

    Slovak futbolcu Martin Skrtel, kariyerini noktalıyor #2


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