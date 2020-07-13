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    Sneijder, futbola dönmeye hazırlanıyor

    Sneijder, futbola dönmeye hazırlanıyor

    Geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayan Wesley Sneijder'in, Utrecht taraftarlarının ısrarı üzerine futbola geri döneceği ve amatör takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 14:20
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    Sneijder, futbola dönmeye hazırlanıyor

    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve futbol hayatına nokta koyduğunu açıklayan Wesley Sneijder ile ilgili ülkesinde beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı.

    Arjen Robben’in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra yeşil sahalara geri dönmesinin ardından, memleketi Utrecht taraftarları da Sneijder’in futbola dönmesi için ayaklanmıştı.

    ''1 YIL DAHA'' DEMİŞLERDİ

    Yıldız futbolcu için geçtiğimiz haftalarda yürüyüş yapan taraftarlar, meşaleler yaktı, ‘1 yıl daha’ yazılı bir pankart taşıyarak, Utrecht forması giymesi istediler.

    Taraftarlar ayrıca yıldız futbolcuya ömür boyu Utrecht taraftarı olacağına yönelik sözleşme de imzalarırken, bunun futbolcu sözleşmesine dönmesini temenni etti.

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    GERİ DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Wesley Sneijder'in ise futbola geri dönmek için hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

    Voetbal'ın haberine göre; Utrecht ile sözleşme imzalamak isteyen Sneijder, bu adımdan önce kendisini test etmek amacıyla amatör takım DHSC ile antrenmanlara başlayacak.

    27 Temmuz'dan itibaren çalışmaları start alacak olan Hollandalının, buradaki performansına göre kariyerine devam edip etmemeye karar vereceği öğrenildi.

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    ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

    Öte yandan Wesley Sneijder, futbol hayatına nokta koymasının ardından aldığı kilolar nedeniyle bir hayli dikkat çekmiş ve spor dünyası tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

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