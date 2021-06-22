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    Sneijder son görünümüyle şaşırttı

    Sneijder son görünümüyle şaşırttı

    Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Yukarı Makedonya maçında tribünde görüntülenirken, aldığı kilolarıyla da dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 01:30
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nad Hollanda, C grubundaki son maçında Kuzey Makedonya ile Amsterdam Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekibin 3-0 galip geldiği karşılaşmada goller 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Georginio Wijnaldum'dan geldi.

    SNEİJDER DE TRİBÜNDEYDİ

    Birçok kez Hollanda milli takımı forması giyen yıldız futbolcu Wesley Sneijder de tribibünden karşılaşmayı takip etti.

    ESKİ HALİ KALMAMIŞ

    Eski Galatasaraylı futbolcunun kilo aldığı belli olan görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

    Sneijder son görünümüyle şaşırttı #1

    Sneijder son görünümüyle şaşırttı #2

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