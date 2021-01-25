Sofiane Feghouli 2-3 hafta yok

Tarlayı andıran bir zeminde oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini Ryan Babel'in golüyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda sakatlıktan yeni çıkan Sofiane Feghouli, bir kez daha sakatlandı.

ZEMİNE İSYAN ETTİ

Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcu, zeminin bozuk olmasına isyan etmişti.

31 yaşındaki oyuncunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.