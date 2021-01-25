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    Sofiane Feghouli 2-3 hafta yok

    Sofiane Feghouli 2-3 hafta yok

    Tarlayı andıran bir zeminde oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 09:50
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    Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Rakibini Ryan Babel'in golüyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda sakatlıktan yeni çıkan Sofiane Feghouli, bir kez daha sakatlandı.

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    ZEMİNE İSYAN ETTİ

    Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcu, zeminin bozuk olmasına isyan etmişti.

    31 yaşındaki oyuncunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Sofiane Feghouli 2-3 hafta yok #2

    Sofiane Feghouli 2-3 hafta yok #3

    Sofiane Feghouli 2-3 hafta yok #4

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