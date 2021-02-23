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Sofiane Feghouli antrenmanlara başladı
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 14:07
- Güncelleme : 23.02.2021 - 14:15
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Galatasaray'a, Feghouli'den iyi haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Cezayirli futbolcu, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
ERZURUM'A KARŞI OYNAYABİLECEK
Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda hafta sonu forma giyebilecek.