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    Sofiane Feghouli antrenmanlara başladı

    Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:15
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    Sofiane Feghouli antrenmanlara başladı

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Galatasaray'a, Feghouli'den iyi haber geldi.

    Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Cezayirli futbolcu, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

    Sofiane Feghouli antrenmanlara başladı #1

    ERZURUM'A KARŞI OYNAYABİLECEK

    Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda hafta sonu forma giyebilecek.

    Sofiane Feghouli antrenmanlara başladı #2

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