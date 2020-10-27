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    Sofiane Feghouli: Benlamri futbola odaklanırsa başarılı olur

    Olimpik Lyon'un yeni transferi Djamel Eddine Benlamri hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaraylı Sofiane Feghouli, vatandaşı hakkında "Dünyanın en iyi stoperlerinden biri" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 17:09
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    Sofiane Feghouli: Benlamri futbola odaklanırsa başarılı olur

    Lyon'un transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Cezayirli stoper Djamel Eddine Benlamri'yi milli takımdan arkadaşı Galatasaraylı Sofiane Feghouli Fransız basınına anlattı.

    Feghouli yaptığı açıklamada, "Afrika ve Asya'da Djamel dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Kariyerinde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Yeteneği, kazanma mantalitesi, sahadaki liderliği ve Denayer ile birlikteliği Lyon'u defansif olarak geçmesi zor bir takım haline getirebilir." ifadelerini kullandı.

    Sofiane Feghouli: Benlamri futbola odaklanırsa başarılı olur #1

    "FUTBOLA ODAKLANIRSA BAŞARILI OLUR"

    Cezayirli oyuncu, Benlamri'nin özelliklerini de anlattı ve "Fiziksel olarak iyi duruma gelmesi için maçlara ihtiyacı var. Çok tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını da biliyor. Agresif bir oyuncu, iyi bir takım arkadaşı. Lyon'da sadece futbola odaklanırsa çok başarılı olacaktır" dedi.

    Lyon'un AL Shabab'tan 1 yıllık sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı Benlamri, henüz resmi maçlarda şans bulamadı.

    Sofiane Feghouli: Benlamri futbola odaklanırsa başarılı olur #2

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