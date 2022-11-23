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    Sofiane Feghouli, Beşiktaş'a gelmek istiyor

    Sofiane Feghouli, Beşiktaş'a gelmek istiyor

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Sofiane Feghouli, menajeri aracılığıyla Beşiktaş ile görüşüyor.
    • 23.11.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:44
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    Galatasaray'da inişli çıkışlı bir kariyer geçiren Sofiane Feghouli, sezon başında takımsız kalmış ve herhangi bir kulüple anlaşamamıştı.

    Sarı-kırmızılıları alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet eden Cezayirli oyuncu, ocak ayında oynayabileceği bir takım arıyor.

    32 yaşındaki oyuncu, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber gönderdi. Deneyimli futbolcuyla alakalı kararı ise teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

    Sofiane Feghouli, Beşiktaş a gelmek istiyor #1

    Şenol Hoca temkinli

    Başarılı teknik adamın, Cezayirli futbolcunun yaklaşık 6 aydır top oynamaması nedeniyle transfere olumlu bakmadığı bilinse de Feghouli'nin, form çıkışlarında Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladığını da göz ardı etmiyor.

    Teknik ekibin incelemeler sonucunda Feghouli cephesine yanıt vereceği kaydedilirken, Feghouli'nin de Türkiye'ye dönmek için menajeri aracılığıyla temaslarına devam edeceği öğrenildi.

    Sofiane Feghouli, Beşiktaş a gelmek istiyor #2


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