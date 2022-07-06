Sofiane Feghouli: Bizi Tudor şampiyon yaptı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, Fransız basınına Marsilya'nın başına geçen Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ayrılan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Marsilya'nın başına geçen eski teknik direktörü Igor Tudor'u So Foot'a anlattı.

Tudor'a övgüler yağdıran tecrübeli oyuncu, "Tudor çok iyi bir teknik adamdır. Kendine daha fazla öz eleştiri getirirse en üst seviyeye çıkabilir. Kendini sorgulayabilecek biri olup olmadığını bilmiyorum. Eğer Marsilya'da başarılı olursa, en iyilerden biri olur." ifadelerini kullandı.

"Türk oyuncular Tudor'a alışık değildi"

Tudor'un antrenman metotlarının zorluğunu aktaran Cezayirli, "Türk oyuncuların çoğu, alışık olmadıkları ve önceki yıllardan kötü alışkanlıkları nedeniyle antrenmanlarda çok acı çekti. Oynamadıkları zaman da buna katlanmaları zordu. Tudor, antrenmanlarda pes edenler ya da umursamaz olanları direkt siler, kabul etmez. Toplu ve topsuz antrenmanlarda fiziksel olarak zirvede, gerçek bir atlet olmanızı ister ve günlük antrenmanlarınızı kusursuz yapmanızı talep eder." dedi.

"Tudor'un antrenmanları bizi şampiyon yaptı"

Öte yandan Galatasaray'ın Fatih Terim'le sezonu şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonu hakkında da konuşan Feghouli, "Tudor'un ayrılığını biz oyuncular anlayamadık. Aralık ayının başında liderin 3 puan gerisinde ikinciydik. Ancak, Galatasaray'da günlük medya baskısı ve dedikodular nedeniyle sık sık olaylar yaşanır. Dışarıda bazı taraftarlar ona tepki göstermiş, baskı oluşturmuş ve yönetim de kamuoyu baskısıyla Tudor'u görevden aldı. Ancak, takım içindeki bazı oyuncular Tudor'a yapılan bu davranış nedeniyle çok mutsuz oldu. Sezon sonunda elde edilen şampiyonluk, Tudor'un sezon başında transfer ettiği oyuncular ve sezon başı kampındaki üst düzey antrenmanla geldi." şeklinde görüş bildirdi.