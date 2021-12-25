Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'na çağrıldı

Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Galatasaraylı Feghouli yer alırken Beşiktaşlı Ghezzal yer almadı.

9 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Kupası'nda kulüpler kadrolarını açıklarken turnuvanın iddialı ekiplerinden Cezayir de beklenen açıklamayı yaptı.

FEGHOULI VAR GHEZZAL YOK

Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıklanan kadrosunda Galatasaray'dan Sofiane Feghouli yer alırken Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ise kendisine yer bulamadı. Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda daha önce çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

Öte yandan 29 yaşındaki Rachid Ghezzal, U20 seviyesinde Fransa forması giyerken A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullanmıştı.



