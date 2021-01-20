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    Sofiane Feghouli: Elhamdülillah mutluyum

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli, Denizlispor'u 6 golle geçtikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 21:12
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    Sofiane Feghouli: Elhamdülillah mutluyum

    Galatasaray'da sakatlığını atlatarak ilk 11'e geri dönen ve Denizlispor karşısında ağları da sarsan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ELHAMDÜLİLLAH"

    Attığı golü ailesine armağan eden Feghouli, "Elhamdülillah! Mutluyum. Güzel bir reaksiyon gösterdik bu akşam. Sakatlığım boyunca çok çalıştım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu akşam attığım golü eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum." dedi.

    İstatistiklere takılmadığını da belirten Cezayirli oyuncu, "Ben istatistiklere bakmam. İyi oynayıp oynamadığıma bakarım. En önemlisi tabii ki takımı oynatmak benim için..." diye konuştu.

    Sofiane Feghouli: Elhamdülillah mutluyum #1

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