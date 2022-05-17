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    Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti

    Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti

    Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda mesajı yayınladı.
    • 17.05.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 22:03
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    Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli'nin bu sezon sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eriyor.

    Saro-kırmızılılar ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

    "Burada olmak benim için büyük bir onurdu"

    Cezayirli futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso" ifadelerini yazdı.

    Sofiane Feghouli, Galatasaray a veda etti #1

    Tribünlere veda etmişti

    Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.

    Galatasaray ile 167 maça çıkan Sofiane Feghouli, 34 gol 32 asistlik bir performans sergiledi.

    Sofiane Feghouli, Galatasaray a veda etti #2


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