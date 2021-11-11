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    Sofiane Feghouli: Galatasaray'da kalmak istiyorum

    Sofiane Feghouli: Galatasaray'da kalmak istiyorum

    Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı kampından sarı-kırmızılı yönetime mesaj yolladı. "Türkiye benim evim" diyen Feghouli takımda kalmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 09:32
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    Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım kampında sezon sonunda bitecek sözleşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

    Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da mutluyum. Haziran ayında sözleşmem bitiyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum, burası benim evim. Galatasaray'da şampiyonluklar kazandım ve Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum." sözlerini kullandı.

    Sofiane Feghouli: Galatasaray da kalmak istiyorum #1

    4 KUPA KAZANDI

    31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da çıktığı toplam 15 maçta 3 gol 1 asist üretti.

    2017'de Galatasaray'a West Ham'dan 4 milyon 250 bin euroya transfer olan Feghouli, sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırma başarısı gösterdi.

    Sofiane Feghouli: Galatasaray da kalmak istiyorum #2

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