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Sofiane Feghouli oyuna devam edemedi
Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 19:41
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında girdiği bir ikili mücadelede sakatlanan Sofiane Feghouli, 34. dakikada oyundan çıktı.
YERİNE ÖMER GİRDİ
Arka adalesinde sorun yaşayan Cezayirli futbolcu, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta oynayıp oynayamayacağı, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.