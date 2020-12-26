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    Sofiane Feghouli oyuna devam edemedi

    Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 19:41
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    Sofiane Feghouli oyuna devam edemedi

    Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk yarısında girdiği bir ikili mücadelede sakatlanan Sofiane Feghouli, 34. dakikada oyundan çıktı.

    YERİNE ÖMER GİRDİ

    Arka adalesinde sorun yaşayan Cezayirli futbolcu, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

    31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta oynayıp oynayamayacağı, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

    Sofiane Feghouli oyuna devam edemedi #1

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