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    Sofiane Feghouli sakatlandı

    Sofiane Feghouli sakatlandı

    Süper Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 16:39
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    Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.

    SAKATLANINCA ZEMİNE KIZDI

    Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli sağ arka baldırından sakatlık geçirdi. Zemine sinirlenen ve oyuna devam edemeyen Feghouli, 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Galatasaray'da yaşanan bu sakatlığın ardından Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

    Öte yandan Malatya'da oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları da sık sık zeminle ilgili sıkıntılar yaşadı.

    Sofiane Feghouli sakatlandı #1

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