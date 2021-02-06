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Sofiane Feghouli'den derbi mesajı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına başarı dileklerinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 14:46
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor.
Sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek Galatasaraylı Feghouli de bir paylaşım yaparak "Haydi beyler güzel zafer inşallah" sözleriyle takımına başarı diledi.