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    Sofiane Feghouli'den derbi mesajı

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarına başarı dileklerinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 14:46
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    Sofiane Feghouli'den derbi mesajı

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor.

    Sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek Galatasaraylı Feghouli de bir paylaşım yaparak "Haydi beyler güzel zafer inşallah" sözleriyle takımına başarı diledi.

    İŞTE O PAYLAŞIM

    Sofiane Feghouli den derbi mesajı #1

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