Sofiane Feghouli'nin çöküşü

2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Sofiane Feghouli, Belhanda'nın gitmesinin ardından takıma hiçbir katkı sağlayamadı. Tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a 2017 yılında büyük umutlarla gelen zaman zaman çok iyi performans gösteren Sofiane Feghouli özellikle Younes Belhanda'nın takımdan kovulmasının ardından adeta dibi gördü.

ÇÖKÜŞ GEÇEN SEZON BAŞLADI

4.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Cezayirli futbolcunun geçen sezon başlayan düşüşü bu sene de devam ediyor.

Ligde 7 maçta 376 dakika forma giyen kanat oyuncusu sadece 1 gol atarken performansıyla taraftarları çıldırttı.

MAAŞI VE İNDİRİM YAPMAMASI TEPKİ ÇEKİYOR

3 milyon 850 bin euroluk maaşı da hep sorun olan, indirim de yapmadığı için tepki çeken Feghouli, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor.

Hem yabancı sınırlaması hem de formsuzluğu nedeniyle az maç gören 31 yaşındaki futbolcu ile yolların sözleşme bitiş tarihi olan haziranda değil ocak ayında ayrılması bekleniyor.