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    Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı

    Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli için doğum günü kutlaması yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 14:50
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    Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı

    Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

    KAMP YAPILAN OTELDE KUTLANDI

    Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Feghouli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

    Paylaşımda, teknik direktör Fatih Terim, oyuncular Arda Turan ve Ömer Bayram'ın 31 yaşına giren Feghouli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı.

    Sofiane Feghouli nin doğum günü kutlandı #1

    Sofiane Feghouli nin doğum günü kutlandı #2

    Sofiane Feghouli nin doğum günü kutlandı #3

    Sofiane Feghouli nin doğum günü kutlandı #4

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