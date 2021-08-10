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- Sofiane Feghouli'ye Onyekuru engeli
Sofiane Feghouli'ye Onyekuru engeli
Bir dönem Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos'un, bu transferi gerçekleştirme şansı olmadığı bildirildi.
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 09:52
- Güncelleme : 10.08.2021 - 10:14
Galatasaray'ın göndermek istediği Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos, hücum oyuncusu tercihini Onyekuru'dan yana kullandı.
Nijeryalı kanat oyuncusuna 5 milyon euro bonservis ödeyecek olan Yunan kulübünün, Feghouli için bütçesi ise kalmadı.
KULÜP BULAMAZSA TAZMİNAT ÖDENECEK
3.85 milyon euro garanti para kazanan Cezayirli oyuncunun, Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Sarı-kırmızılılar, kulüp bulamadığı takdirde tazminat ödeyerek Feghouli'yi göndermeyi planlıyor.