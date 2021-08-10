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    Sofiane Feghouli'ye Onyekuru engeli

    Bir dönem Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos'un, bu transferi gerçekleştirme şansı olmadığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:14
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    Sofiane Feghouli'ye Onyekuru engeli

    Galatasaray'ın göndermek istediği Sofiane Feghouli ile ilgilenen Olympiakos, hücum oyuncusu tercihini Onyekuru'dan yana kullandı.

    Nijeryalı kanat oyuncusuna 5 milyon euro bonservis ödeyecek olan Yunan kulübünün, Feghouli için bütçesi ise kalmadı.

    KULÜP BULAMAZSA TAZMİNAT ÖDENECEK

    3.85 milyon euro garanti para kazanan Cezayirli oyuncunun, Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Sarı-kırmızılılar, kulüp bulamadığı takdirde tazminat ödeyerek Feghouli'yi göndermeyi planlıyor.

    Sofiane Feghouli ye Onyekuru engeli #1

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