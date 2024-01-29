İHA
Uzun yıllar tribünden desteklediği Elazığspor’un başkanlığına seçilen ve bu sezon TFF 2. Lig’e yükselmenin planlarını yapan Elazığspor’da Başkan Serkan Çayır, TFF 3. Lig 2. Grup 17. haftasında deplasmanda oynanan Pazarspor müsabakası sonrası takım otobüsünün şoför koltuğuna geçti.
Başkan, takımı Elazığ'a götürdü
Dönüş yolunda şoför Seyfettin Çetin’in kendini kötü hissetmesi üzerine direksiyonu Başkan Çayır aldı.
Serkan Çayır, kafileyi sorunsuz şekilde Elazığ'a ulaştırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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