Sofyan Amrabat, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını tribünden takip etti Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirttiği Sofyan Amrabat, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını tribünden izledi.

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bugün Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı İstanbul'a getirtti.

MAÇI KADIKÖY'DE İZLEDİ

28 yaşındaki orta saha, akşam saatlerinde ise Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gelerek, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe ürünleriyle mücadeleyi takip etmesi ise sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.