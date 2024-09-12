Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

İDMAN MOURINHO YÖNETİMİDEN GERÇEKLEŞTİ

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)