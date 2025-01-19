Sofyan Amrabat geri dönüyor

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip bu maçta tam kadro sahada olacak.

AMRABAT YENİDEN TAKIMDA

Konyaspor deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sofyan Amrabat, cezasını tamamlayarak takıma döndü.

Teknik direktör Jose Mourinho, deneyimli orta sahaya Adana Demirspor karşısında yeniden forma şansı tanıyacak.

Amrabat, Fred ile birlikte orta sahadaki uyumuyla Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda kilit rol oynayacak.

BASKILI OYUN PLANI

Mourinho'nun planı, Adana Demirspor karşısında baskılı bir oyunla rakibi kendi yarı sahasına hapsetmek.

Amrabat ve Fred ikilisi, hem savunma güvenliğini sağlayacak hem de hücum hattına destek verecek.

Sarı-lacivertlilerin, bu kritik deplasmandan üç puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmesi hedefleniyor.