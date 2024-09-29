Sofyan Amrabat: İsmail harika bir futbolcu

Haber Merkezi

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

"İSMAİL HARİKA BİR FUTBOLCU"

Amrabat, orta sahadaki takım arkadaşları için şunları dedi:

"Açıkçası insanlardan neden beklenti içerisinde anlayamıyorum, İsmail ile iyi oynayabiliriz. Harika bir futbolcu. Komple bir orta saha. Türk Milli Takımı'nın en iyi orta sahalarından biri. Aynı zamanda Fred, Sebastian, Mert Hakan, unuttuğum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var. Kim oynarsa oynasın en iyimizi ortaya koyarız."

"ANTALYASPOR GERÇEKTEN KALİTELİ BİR TAKIM"

Faslı orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre zor bir maç oldu. Antalyaspor gerçekten kaliteli bir takım. Efsane Alex de Souza'ya sahipler. Bizler fırsatlar yarattık ve değerlendirebilirdik maçın başında. Belli bölümlerde tempomuz düştü, saha ve sıcaklık... Bunu mazeret olarak gösteremeyiz. Biz sürekli daha iyi oynamalıyız. Çünkü taraftarlarımıza iyi bir oyun seyrettirmek, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Şükür bugün 2-0 kazandık, çok daha iyisini yapabilirdik."