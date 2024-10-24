Sofyan Amrabat'tan MANU itirafı: En iyisini diliyorum ama...

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Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Faslı yıldız Sofyan Amrabat, Manchester United maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Amrabat, eski takımı olan Kırmızı-Şeytanlar ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"UMARIM BU MAÇI KAYBEDERLER"

Eski hoca ile ilgili itirafta bulunan Sofyan, "Erik ten Hag ile özel bir ilişkim var. Beni bu yaz takımda tutmak istedi, bu yüzden onun için en iyisini diliyorum ama Fenerbahçe maçı için değil. Umarım bu maçı kaybederler." dedi.

"AYRILMA NEDENİMİ BİLMİYORUM"

İngiliz ekibinden ayrılması ile ilgili de açıklama yapan Amrabat "Manchester United'dan ayrılma nedenimi bilmiyorum. Bunu futbol direktörü Jason Wilcox'a sormalısınız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 6 resmi maçta forma giydi ve 1 asist katkısında bulundu.