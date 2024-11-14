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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Fenerbahçe YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Amrabat transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "Transfer süreci, uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca Acun Bey'le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti.

"MOURINHO'YA HAYIR DEMEK ÇOK ZOR"

Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaparım. Aynı zamanda Mourinho ile de görüştüm. Eğer Mourinho sizi çağırıyorsa, herkes onu gayet iyi tanıyor, o Özel Birisi; ona hayır demek çok zor. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama aldığım karar hızlı ve netti. Bu büyük camiada oynamayı istedim ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür." açıklamasında bulundu.

"ALLAH BÜYÜK BENCE ADALET TECELLİ ETTİ"

Süper Lig'de Trabzonspor maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Amrabat o gole ilişkin şunları söyledi:

Benim için gol atmak çok önemli değil. Her zaman takıma yardımcı olmaya çalışırım. Takım olarak galibiyet elde etmek benim için en önemlisi. Takım hep birinci sırada ama tabii ki Fenerbahçe formasıyla attığım ilk goldü. 4-0 veya 5-0'lık bir maçta 4. veya 5. golü atmak gibi değildi. Çok önemli bir goldü, galibiyet getiren bir goldü. Özellikle böylesi bir maçta, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ama geçen yıl olanları herkes zaten biliyor. Allah büyük ve bence adalet tecelli etti. Bu sebepten bulduğumuz gol tesadüf değil.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Sofyan Amrabat 15 maçta süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.