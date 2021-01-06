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    Sokratis, Mesut Özil'in İstanbul paylaşımını beğendi

    Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ve Sokratis'in sosyal medya paylaşımları, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:42
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    Sokratis, Mesut Özil'in İstanbul paylaşımını beğendi

    Arsenal forması giyen Mesut Özil, Twitter hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

    SOKRATIS BEĞENDİ

    Yıldız futbolcunun bu fotoğrafı binlerce beğeni alırken, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan bir diğer isim Sokratis Papastathopulos da Mesut'un "İstanbul" paylaşımını beğendi.

    2018'den beri Arsenal forması giyen Yunan savunmacının, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

    Sokratis, Mesut Özil in İstanbul paylaşımını beğendi #1

    Sokratis, Mesut Özil in İstanbul paylaşımını beğendi #2

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