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- Sokratis, Mesut Özil'in İstanbul paylaşımını beğendi
Sokratis, Mesut Özil'in İstanbul paylaşımını beğendi
Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ve Sokratis'in sosyal medya paylaşımları, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 08:53
- Güncelleme : 06.01.2021 - 09:42
Arsenal forması giyen Mesut Özil, Twitter hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
SOKRATIS BEĞENDİ
Yıldız futbolcunun bu fotoğrafı binlerce beğeni alırken, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan bir diğer isim Sokratis Papastathopulos da Mesut'un "İstanbul" paylaşımını beğendi.
2018'den beri Arsenal forması giyen Yunan savunmacının, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.