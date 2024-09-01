Sol Bamba'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu Adanaspor'u çalıştıran Fildişi Sahilli Sol Bamba, 39 yaşında hayatını kaybetti. Bamba'nın ani ölümü sonrasında ise futbol dünyası taziye mesajları yayınladı.

DHA

1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba'nın ani ölümü tüm futbolseverleri yasa boğdu.

Trabzonspor'un da eski futbolcusu olarak ligde 30 Ağustos Cuma akşamı takımının Manisa Futbol Kulübü deplasmanında oynayacağı maç için Adanaspor kafilesiyle birlikte Manisa'ya gelen Bamba'nın henüz 39 yaşında hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Daha önce lenf kanseri tedavisi görüp maç günü saat 15.00 sularında rahatsızlanarak takımının kamp yaptığı otelden ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının başında sahaya çıkamadı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda cuma günü saat 21.00'de oynanan maç golsüz sona ererken, hastanede tedavi altına alınan Bamba tüm müdahalelere rağmen dün akşam saat 22.06'da hayatını kaybetti.

AİLESİ MANİSA'YA GELDİ

Sol Bamba'nın ailesi ve Fildişi Sahilli yetkililer, talihsiz spor adamının cenazesini teslim almak için Manisa'ya geldi.

TAZİYE MESAJLARI YAYINLANDI

Cuma akşamı Adanaspor'la rakip olan Manisa Futbol Kulübü, Bamba'nın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

30 Ağustos Cuma akşamı oynadığımız Adanaspor maçı öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sol Bamba’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Adanaspor camiasına baş sağlığı dileriz.

Bamba'nın Türkiye'de forma giydiği Trabzonspor da, şu mesajı paylaştı:

2012-2014 yılları arasında formamızı giyen, Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fildişi Sahilli eski milli futbolcu için tüm eski kulüpleri de taziye mesajı yayınladı.

SON MESAJI ERIKSON İÇİN

Sol Bamba, sosyal paylaşım sitesi X'teki son mesajını henüz 5 gün önce 26 Ağustos'ta vefat eden eski teknik direktörü Sven-Goran Eriksson için yayınladı.

2010-2011 sezonunda İsveçli teknik adamın hem Fildişi Sahili Milli Takımı hem de İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'den öğrencisi olan, Leicester'a bizzat Eriksson tarafından transfer edilen Bamba, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Sven'in vefat haberiyle derinden sarsıldım. O sadece mükemmel bir insan değildi, aynı zamanda sahip olduğum en iyi koçtu, bir oyuncu olarak yolculuğuma ilham verdi, aynı zamanda bir menajer olarak da. Ailesine ve sevdiklerine içten taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yat, Sven.

46 KEZ MİLLİ OLDU

Fransa'da Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen 13 Ocak 1985 doğumlu Sol Bamba kariyerine 2004 yılında bu kulüpte başladı.

Stoper olarak Dunfermline Athletic, Hibernian, Leicester City, Trabzonspor, Palermo, Leeds United, Cardiff City, Middlesbrough takımlarında forma giyen, 46 kez Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure, Didier Zokora gibi efsane futbolcuların yer aldığı kadroyla ülkesinin milli takımında oynayan Bamba, futbolu 2022'de bıraktı.

Geçen yıl Cardiff City'de antrenörlük yapan Bamba, bu sezon ilk kez ülkemizde Adanaspor'da teknik direktörlüğe getirilmişti.

Akdeniz temsilcisi 25 Temmuz'da Bamba'yla anlaştığını duyurmuştu.

Sol Bamba takımıyla çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi almıştı.

MAÇLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Sol Bamba'nın vefatı sonrası bu hafta oynanacak profesyonel maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF açıklamasında, şunları dedi:

1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)