Soldado: Fenerbahçe beni geliştiren bir tecrübe oldu

Soldado: Fenerbahçe beni geliştiren bir tecrübe oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, Türkiye'ye gelirken kuşkuları olduğunu ancak o tecrübeyi yaşamak istediğini ifade etti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Granada'ya giden ve takımı ile beklentileri aşarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Roberto Soldado, Fenerbahçe ve Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İDİR"

Fenerbahçe'ye gelirken kuşkuları olduğundan bahseden Soldado, "Türkiye'ye giderken kuşkularım vardı ancak o tecrübeyi, pozitif deneyimi yaşamak istedim. Tarihi bir kulübe gittim. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'idir. Beni geliştiren bir tecrübe oldu." dedi.

"LONDRA'YA ADAPTE OLAMADIM"

Londra günlerine de değinen Soldado, "Tottenham'a giderken, Premier Lig beni çok cezbetmişti. Çok kolay adapte olacağımı düşündüm ancak gerçek öyle olmadı. Sahada olduğum her an acı çektim. Çok fiziksel bir oyun vardı ve birçok yönden kendimle başa çıkmak zorunda kaldım.

Tottenham'da mental sorunların dışında muhtemelen dil de beni çok etkiledi. Ailem Londra'ya çok adapte olamadı ve 2 zor yıl geçirdim çünkü o günlerden zevk almadım." şeklinde konuştu.

"TAKIMI ÇOK GÜZEL BİR YERE TAŞIDIK"

Soldado ayrıca Granada ile geçirdiği başarılı sezon hakkında da konuştu. 35 yaşındaki golcü, "Granada'da harika bir sezon geçirmemizi sağlayan ana değerler; çalışmak, alçakgönüllülük, mesleğimize saygı ve azim. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık." diyerek sözlerini tamamladı.