Solskjaer: Başakşehir takım olarak gelişiyor

Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

''ESKİ BİR ÖĞRENCİM BAŞAKŞEHİR'DE OYNUYOR''

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.