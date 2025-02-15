Solskjaer ve Şenol Güneş'ten derbi öncesi motivasyon

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

OLE'DEN MOTİVASYON

Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra ligdeki ilk büyük maçına çıkacak olan Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde kazanmaktan başka şansımız yok. Eğer geleceğe daha umutla bakmak istiyorsak, bunu başarmalıyız. Üst sıralardaki rakiplerimizi geçebilmenin tek yolu her maçtan üç puanla ayrılmak. Ancak bu şekilde amacımıza ulaşabiliriz." sözleriyle galibiyetin önemine dikkat çekti.

Solskjaer Süper Lig'deki ilk iç saha sınavını Trabzonspor'a karşı verecek. Daha önce Beşiktaş'ın başında Dolmabahçe Stadı'nda yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı sahaya çıkan Norveçli teknik adam, o karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde ise Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında görev alan Solskjaer, siyah-beyazlı taraftarlar önündeki ilk Süper Lig deneyimini Trabzonspor'a karşı yaşayacak.

ŞENOL GÜNEŞ ANALİZ YAPTI

Ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın tüm sezonunu özellikle de yeni teknik direktörü geldikten sonraki süreci detaylı bir şekilde analiz etti.

Kanatlardan etkili gelen Beşiktaş'ın bu özelliğine karşı önlem alınacak ancak oyunculara rakipten daha çok kendi oyun planlarına sadık kalmaları anlatıldı.

Nwakaeme'nin sakatlık durumuna göre Şenol Güneş, Zubkov'u sağ kanada, Visca'yı ise sol kanada çekerek çözüm aramaya çalışacak.

Ancak yeni transferlerden Danylo Sikan'ın da sol kanatta oynayabiliyor olması nedeniyle Beşiktaş maçında bir sürpriz yaşanabilir.

Maç öncesi motivasyon konuşması yapan Şenol Güneş, 3 puan dışında bir şey kabul etmediğini futbolcularına aktardı.