Son 16 sezonun en kötü Beşiktaş'ı

Siyah-Beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında ise son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Süper Lig ’in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 yenilen Beşiktaş, düşüşe çözüm bulamıyor. Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 20 puan toplayan Beşiktaş, zirveden daha da uzaklaşmaya başladı.

Beşiktaş, bu sezon öncesinde13 maçlık bölümdeki en kötü performansını 2005-2006 sezonunda 13 maçta 5 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 19 puan elde ederek almıştı.

DEPLASMANDA KAYIP

Ligde kötü gidişe çare bulamayan Beşiktaş, dış sahada oynadığı maçlardan da puan çıkarmakta zorlanıyor. Geride kalan 13 haftanın 6’sında misafir takım olarak sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki maçta puan çıkarmayı başardı.

Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor’u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Takım, son 4 deplasman maçından da yenilgiyle ayrılarak; Altay’a 2-1, Başakşehir’e 3-2, Hatayspor’a 1-0 ve Alanyaspor’a ise 2-0 mağlup oldu.