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- Son 17 sezonun en iyi Trabzonspor'u
Son 17 sezonun en iyi Trabzonspor'u
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 14:51
Trabzonspor aralıksız kazanmaya devam ediyor...
Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i Yusuf Sarı'nın golüyle mağlup etti.
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
7 MAÇTA 21 PUAN
Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 ve Başakşehir'i yine aynı skorla mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.
9 GALİBİYET 1 BERABERLİK
Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisini geride bırakan Trabzonspor, son 10 haftada yenilgi yüzü görmedi. (9 galibiyet, 1 beraberlik)
En son 2003-2004 sezonunda 22 ila 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Başakşehir'i de devirerek son 17 sezonun en başarılı dönemini geçirdi.