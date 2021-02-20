Son 17 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Son 17 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Başakşehir'i de yenerek 7'de 7 yapan Trabzonspor, son yılların en iyi performansına imza attı.

Trabzonspor aralıksız kazanmaya devam ediyor...

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i Yusuf Sarı'nın golüyle mağlup etti.

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

7 MAÇTA 21 PUAN

Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 ve Başakşehir'i yine aynı skorla mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.

9 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisini geride bırakan Trabzonspor, son 10 haftada yenilgi yüzü görmedi. (9 galibiyet, 1 beraberlik)

En son 2003-2004 sezonunda 22 ila 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Başakşehir'i de devirerek son 17 sezonun en başarılı dönemini geçirdi.