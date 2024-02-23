Son 5 yılda Avrupa'da en çok puan toplayan takımlar! Fenerbahçe birinci sırada... Türkiye'de 2023-2024 sezonu da dahil olmak üzere son 5 sezonun en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri ise Galatasaray takip etti.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri belli oldu.

Turun tamamlanması sonrasında Türkiye, ülke puanında Belçika'yı takibi sürdürerek dokuzuncu sıradaki yerini korudu.

Lider Fenerbahçe...

Sezonun geri kalanında ise Galatasaray'ın elenmesiyle birlikte Avrupa'da bir tek temsilcimiz kaldı o da Fenerbahçe... Türkiye'de hangi takımın, ülke puanına ne kadar katkı sağladığı da belli oldu.

İşte 2023-2024 sezonu dahil olmak üzere son 5 sezonun en çok puan toplayan takımları...

1- Fenerbahçe - 9.600

2- Galatasaray- 9.375

3- Başakşehir - 6.800

4- Beşiktaş - 3.750

5- Sivasspor - 3.500

6- Trabzonspor - 2.600

7- Adana Demirspor - 0.875

8- Konyaspor - 0.500

9- Malatyaspor - 0.500

10- Alanyaspor - 0.100