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- Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım
Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım
Son 5 yıla bakıldığında, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda en çok puan toplayan takım Beşiktaş (42 puan) oldu.
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 14:41
- Güncelleme : 03.12.2020 - 15:33
Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'a da yıllar sonra sahasında yenilmesi, akıllara derbi istatistiklerini getirdi.
Son 5 yıla bakıldığında Beşiktaş'ın, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan toplam 42 puan çıkardığı görüldü.
Son 5 yılda 2 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın son sırada yer alması ise dikkat çekti.
26 MAÇTA 42 PUAN
1-Beşiktaş: 26 maç 42 puan
2-Fenerbahçe: 27 maç 33 puan
3-Trabzonspor: 26 maç 36 puan
4-Galatasaray: 25 maç 24 puan