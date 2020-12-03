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    Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım

    Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım

    Son 5 yıla bakıldığında, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda en çok puan toplayan takım Beşiktaş (42 puan) oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 14:41
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:33
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    Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'a da yıllar sonra sahasında yenilmesi, akıllara derbi istatistiklerini getirdi.

    Son 5 yıla bakıldığında Beşiktaş'ın, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan toplam 42 puan çıkardığı görüldü.

    Son 5 yılda 2 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın son sırada yer alması ise dikkat çekti.

    Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım #1

    26 MAÇTA 42 PUAN

    1-Beşiktaş: 26 maç 42 puan
    2-Fenerbahçe: 27 maç 33 puan
    3-Trabzonspor: 26 maç 36 puan
    4-Galatasaray: 25 maç 24 puan

    Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım #2

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