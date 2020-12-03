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Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım

Son 5 yılda derbilerde en çok puan toplayan takım

Son 5 yıla bakıldığında, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda en çok puan toplayan takım Beşiktaş (42 puan) oldu.